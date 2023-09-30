烤肉活動其實潛藏許多健康風險，恐會導致大量自由基生成。對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，自由基會攻擊細胞或分子讓它們變得不穩定，造成老化和心血管問題。想避免自由基傷害，他建議可將烤好的食物淋上檸檬汁，有助中和自由基；除此，包含遠離烤焦肉、高溫下少用醬料、善用鋁箔紙及聰明選擇搭配飲品，也都是自保的好方法。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，自由基是一種分子版本的「喪屍」，會闖入細胞奪走它們賴以穩定結構的電子，這是一種連鎖反應，因為被攻擊的細胞或分子也會變得不穩定，進而去攻擊其它結構，造成老化和心血管問題。

談及該如何避免自由基傷害，蕭捷健分享下列5招：

1、愛用檸檬：建議烤好的肉或魚上桌後淋上檸檬汁，因為新鮮檸檬富含維生素C，有助中和自由基。但要注意的是，不要在鋁箔紙上加檸檬汁，以避免酸性物質和鋁發生反應，釋放出不好的物質。

2、遠離烤焦肉：烤焦的肉含有較多不良物質，就像吃下煙蒂一樣，建議避免。

3、高溫下少用醬料：烤肉醬在高溫下可能會產生不好的物質，建議食物烤好後再塗上醬料較佳。

4、善用鋁箔紙：使用鋁箔紙包裹食物烤，能減少煙霧污染。但要確保用的是品質優良的鋁箔紙。

5、聰明選擇搭配飲品：香腸等加工肉品在製造過程中通常添加亞硝酸鹽，腸道中的細菌可將亞硝酸鹽轉化成亞硝胺，而亞硝胺是已知的有害物質。優酪乳和養樂多等乳製品通常含有較高濃度的胺類，可能促進亞硝胺的形成。

蕭捷健補充，若目標是增肌減脂，選擇如牛板腱、菲力、雞胸肉等瘦肉類會更好；若喜愛吃魚，選擇如秋刀魚、鮭魚這類含有Omega-3健康油脂的魚類也是不錯的選擇。他提醒，多攝取蔬果和深海魚等抗氧化物質，就能在烤肉節期間吃得既美味又健康。