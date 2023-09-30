由張藝興、金晨、詠梅、王傳君、王大陸等人演出的大陸電影《孤注一擲》，改編自真人真事，描述東南亞詐騙集團緊抓人性弱點騙財的情節，搭上時事熱潮後，上映1個多月創下38億人民幣（約170億台幣）票房，但柬埔寨政府認為該片嚴重醜化、汙衊他們的形象，宣布禁播《孤注一擲》。

《孤注一擲》改編真人真事，劇情為程式設計師潘生（張藝興飾）與模特兒梁安娜（金晨飾）被海外高薪招聘內容誘拐，加入詐騙集團控制的境外詐騙工廠上班，迫於暴力威脅，不得不從被騙者轉為加害人。而片中角色穿的衣服，出現柬埔寨的高棉文，雖《孤注一擲》表示片中的詐騙集團沒有指名道姓是哪國，但柬埔寨政府還是非常火大，斷定該電影嚴重損毀、醜化柬埔寨，已影響他們的聲譽，下令不准在柬埔寨播出，還要求傳播通訊部門清光在網路平台的相關內容。

柬埔寨政府不滿遭影射，氣得封殺電影《孤注一擲》。（圖／微博@孤注一擲）

柬埔寨文化藝術部發言人宋曼透露，相關單位看過完整電影後，明白《孤注一擲》拍攝初衷是為了向自己的人民宣導反詐騙訊息，但影響柬埔寨與東南亞國家，包括緬甸、泰國的聲譽，衝擊這些國家的觀光業，宋曼表示：「《孤注一擲》影響了作為一個主權國家的柬埔寨的聲譽，柬埔寨不像電影描述的那麼負面。」被問到文化藝術部會採取何種做法，宋曼說無法預先阻止，但已透過大使館致函給對方，將繼續密切合作。