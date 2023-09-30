美國紐約昨天降下暴雨，全市各區嚴重淹水，街道變成湖泊，地鐵全線中斷，紐約州長侯可（Kathy Hochul）警告情況危險「可能危及生命」，下令紐約市、長島等地區進入緊急狀態，籲請市民務必待在家，不過動物園裡的海獅卻逮到機會，趁著水位高漲溜出棲息區，所幸最後有驚無險。

從社群媒體流出的畫面可以看到，大雨淹沒紐約中央公園動物園（Central Park Zoo），園區建築淹到只剩屋頂浮出水面，3隻海獅趁此機會游出水池，爬上岩石探索外面的世界。

🚨#BREAKING: Sea lions have escaped the Central Park zoo due severe flooding ⁰

📌#Manhattan | #NewYork



Due to the extreme flooding that is occurring across New York City, the water level in the Sea Lion area rose significantly. As a result, the Sea Lions were able to swim over… pic.twitter.com/XCZ5FFZK5B — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 29, 2023

動物園全程監視海獅「越獄」的過程，隨時準備採取必要措施。不過或許是對外面的環境感到陌生，海獅們探險完畢便返回棲息區，後來水位逐漸下降，管理員也總算鬆了一口氣。

紐約市在過去一周連續降下大雨，29日的暴雨更使全市多地遭到淹沒，其中以布魯克林區最為嚴重，短短3小時內降下一整個月的雨量，地鐵和地下道瞬間變成蓄水池，消防人員連忙救援受困民眾。

People are swimming in the subway in New York City. just think of all the trash and rodent feces and diseases. NYC MTA is in a state of emergency due to heavy rain and flooding. pic.twitter.com/H0KeCw6M6n — Bitcoin New York City (@BSV_NYC) September 29, 2023

除了市區內陷入癱瘓，對外交通也大打結，拉瓜迪亞機場（Laguardia Field）航廈積水淹到小腿肚，截至當地時間周五（29日）下午4點30分左右（台灣時間30日上午4點30分），大約600架航班遭到延誤或取消；甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）也有300架航班停飛。

NEW: Laguardia airport in New York completely flooded today as travelers were forced to walk barefoot around the airport in ankle deep water.



New York has some of the highest taxes in the entire country yet they have Third World level infrastructure.



This is what happens when… pic.twitter.com/XGMNec8Rrl — Collin Rugg (@CollinRugg) September 29, 2023

這場洪水衝擊美國東北部約2500萬人，包括紐約、新澤西、康乃狄克、麻薩諸塞等州都面臨洪災風險，所幸目前尚未傳出任何傷亡消息。當局預估大雨將持續下到30日（台灣時間10月1日）才會趨緩。