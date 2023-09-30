美國紐約昨天降下暴雨，全市各區嚴重淹水，街道變成湖泊，地鐵全線中斷，紐約州長侯可（Kathy Hochul）警告情況危險「可能危及生命」，下令紐約市、長島等地區進入緊急狀態，籲請市民務必待在家，不過動物園裡的海獅卻逮到機會，趁著水位高漲溜出棲息區，所幸最後有驚無險。
從社群媒體流出的畫面可以看到，大雨淹沒紐約中央公園動物園（Central Park Zoo），園區建築淹到只剩屋頂浮出水面，3隻海獅趁此機會游出水池，爬上岩石探索外面的世界。
動物園全程監視海獅「越獄」的過程，隨時準備採取必要措施。不過或許是對外面的環境感到陌生，海獅們探險完畢便返回棲息區，後來水位逐漸下降，管理員也總算鬆了一口氣。
紐約市在過去一周連續降下大雨，29日的暴雨更使全市多地遭到淹沒，其中以布魯克林區最為嚴重，短短3小時內降下一整個月的雨量，地鐵和地下道瞬間變成蓄水池，消防人員連忙救援受困民眾。
除了市區內陷入癱瘓，對外交通也大打結，拉瓜迪亞機場（Laguardia Field）航廈積水淹到小腿肚，截至當地時間周五（29日）下午4點30分左右（台灣時間30日上午4點30分），大約600架航班遭到延誤或取消；甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）也有300架航班停飛。
這場洪水衝擊美國東北部約2500萬人，包括紐約、新澤西、康乃狄克、麻薩諸塞等州都面臨洪災風險，所幸目前尚未傳出任何傷亡消息。當局預估大雨將持續下到30日（台灣時間10月1日）才會趨緩。
文章來源：Record rain in New York City generates ‘life-threatening’ flooding, overwhelming streets and subways
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