韓國人氣女團BLACKPINK的26歲成員Lisa日前前進巴黎，加入有「世界第一裸秀」之稱的瘋馬秀（Crazy Horse），28日起在當地一連登台五場，引來兩極評價，昨(29日)進入第二場，網友直擊大陸女星Angelababy、張嘉倪都到場朝聖，而曾在《長江七號》飾演周星馳「兒子」的徐嬌稍早開第一槍，認為自己只看到被物化的職業女性。

和Lisa同歲的徐嬌當年演出《長江七號》、《星空》走紅，當紅之際她沒中斷學業，2013年赴美留學，最近才宣布回到演藝圈，並簽入周星馳旗下，喝過洋墨水的她，稍早轉發網友看了Lisa表演的簡記，寫下：「我只看到被性化的職業女性」，分享自身看法，引發網友熱議。

徐嬌過去演出《長江七號》、《星空》走紅。（圖／中時資料照片）

對此，網友表示：「你真的很敢說啊」、「這個內容？把在職場上努力工作的女性當作什麼啊」、「妹妹我怕你被沖」、「這才是讀過書的正常人」、「你好勇敢！雖然一定會有很多人因此衝過來對你惡意評價，但請姐姐相信，你堅持的都是對的。什麼自由什麼展現女性的說詞都只是他們物化女性的粉飾罷了」、「她粉絲開始拿你海邊的比基尼照片造你黃謠了，你真的是說實話還被罵，其實大家都分得清海邊的比基尼和脫衣舞秀的性感內衣吧」、「你這麼敢說，不要命了」。

徐嬌發文。（圖／翻攝自徐嬌微博）

而瘋馬秀的工作人員表示，Lisa先前看了幾場瘋馬秀覺得很喜歡，便接受提案且參與了全程規劃，澄清並未出高薪請Lisa表演，「她（Lisa）當然不缺錢，只是覺得瘋馬秀有趣」，並表示瘋馬秀代表女性的自豪、自由、好奇心，希望透過Lisa吸引更多女性客群，先前更有網友替Lisa澄清瘋馬秀不是色情，代表的是前衛的藝術演出，與「紅磨坊」與「麗都秀」並稱為巴黎三大秀。