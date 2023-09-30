替孩子取名眉角多，大陸一位小學老師分享，班上來了一個轉學生，他想多多照顧這個孩子，但他對孩子的名字「老師」實在難以啟齒，因為每次只要叫孩子的名字，班上學生就會大笑。詢問孩子的家長才知道，將孩子取名為「老師」是因為爸爸單純想姓老很難取名，然後想幫兒子人生開外掛，沒想到會造成這麼多困擾。

綜合陸媒報導，大陸一位小學老師分享，前陣子班上轉來一個新同學，他很想要幫助孩子融入到班級裡，也想在課堂上多關心孩子的學習狀況，但孩子的名字卻讓他難以啟齒，因為他每次只要喊這個孩子的名字，班上同學就笑成一團。

老師表示，這個孩子的姓氏「老」很特別，當初孩子爸爸替孩子取名的時候，想破了腦袋都不知道該取什麼名字比較好，最後去報戶口的時候，竟然腦洞大開填了「老師」，想著這個名字可以讓孩子「開外掛」，沒想到卻造成不少困擾。

孩子的媽媽表示，當初聽到老公替孩子取這個名字後，真的很傻眼，也忍不住埋怨老公怎麼可以把取名字當玩笑，隨便亂填；而孩子本身則表示，他越長大，越對自己的名字感到尷尬，周遭朋友也常常拿他的名字來開玩笑，讓他有點自卑。

而老師也忍不住感嘆說，雖然「老」是一個很生僻的姓氏，取名上也沒有那麼容易，但不管如何替孩子取名都應該要更加謹慎，以免造成孩子以後的困擾。