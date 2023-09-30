新北市有一名謝姓男子近日買到綠色臭蛋，不料先是遭農業部提告，接著又被警方以妨害名譽函送地檢署偵辦。然而28日又有一名楊姓男子開出黑色臭蛋，他隨即請員工錄影存證，昨（29）日也上節目大爆心聲，並怒轟行政院長陳建仁作為行政首長應該是要保護人民，結果現在出事了就往人民身上推。

楊姓男子在節目《新聞大白話》指出，事發當時是要打蛋做早餐，打第一顆蛋就怪怪的，先把它丟到垃圾桶，第二、三顆蛋黃是散的，但基本還OK，打到第四顆就變成黑色的，水流出來還很臭，馬上請員工幫忙錄影。

由於爆發臭蛋事件，朋友幫楊男聯絡到媒體。楊男續指，記者來了之後，請他當著鏡頭把剩下的蛋打開來，一打都變成水的，味道很難聞，最後連記者都跑掉了。

楊姓男子還透露，他也有朋友買到這種臭蛋，只是沒有PO出來而已，行政院長陳建仁說壞蛋是假消息，那自己就真的給大家看。他怒轟，「陳身為最高行政首長是要保護人民的，怎麼出了事情就往人民身上推，陳建仁來我也沒有用，我就是有真憑實據，什麼叫假新聞、假消息，滿口胡說八道。」

除此之外，楊男還提到，前幾個月散裝蛋都很乾淨，不像以前都有雞毛、雞大便、「但這一段時間買到的蛋壞掉的比例比較高，我不知道是什麼原因，我不敢說誰誰誰，就只能說我們運氣不好買到，但我想要提醒一下行政單位注意食安問題，萬一裡面有病菌讓老人吃下去，這樣很不好。」