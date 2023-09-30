高麗菜滋味甘甜，是桌上常見的蔬菜，堪稱「國民蔬菜」。醫師表示，高麗菜營養素多元，含有維生素K和鈣，可幫助強化骨本，預防骨質疏鬆；此外，高麗菜含有的異硫氰酸鹽還能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌等癌症。此外，高麗菜含有可護腸胃的維生素U，國外已經過動物與人體實驗，證實其護胃功效

亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在其臉書粉專上，直接稱高麗菜為「天菜」，因為高麗菜不只好吃又有豐富營養。他表示，高麗菜有4大好處，包括預防骨質疏鬆、降低癌症發生率、幫助排便、營養豐富。

在預防骨質疏鬆上，他表示，高麗菜有維生素K和鈣，可以幫助預防骨質疏鬆，強化骨本。另外，高麗菜富含維生素A、B、C和葉酸，還有多種微量元素，是接受度高、營養又豐富的蔬菜。

更讓人關注的是，高麗菜具防癌效果，台灣癌症基金會曾指出，動物實驗證實，高麗菜中的吲哚及異硫氰酸鹽，能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌。此外，高麗菜富含膳食纖維，可以增加糞便體積，幫助排便順暢、預防便秘。

腎臟科醫師江守山也曾在《健康好生活》表示，高麗菜屬十字花科食物，已被認證可保護心血管、預防骨質疏鬆、改善腸胃問題、幫助消化並改善便秘、調節血糖、預防癌症等。他說明，高麗菜含有可護腸胃的維生素U，國外已經過動物與人體實驗，證實其護胃功效。