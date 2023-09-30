「亞洲最強壯女人」大陸女將鞏立姣在杭州亞運達成女子鉛球3連霸，但她卻是抱憾摘金，因為沒有達到自己設下的目標。鞏立姣是唯一在世錦賽8次得牌的女將，包括兩次世界冠軍，她的任務是要扔出21公尺的夢幻成績。

不幸的是鞏立姣在世錦賽之後染上COVID-19，她是首次染病，症狀比較明顯，直到比賽都還在咳嗽，最終扔出19.58公尺甚至無法突破20公尺。但就是這樣也足以輾壓全場了，銀牌宋佳媛18.92公尺，中華隊女將簡晨昕改寫個人最佳成績16.61公尺排名第4。

為了達到正式比賽扔出21公尺的目標，鞏立姣換掉教練，改由自己兼任，她相信只有自己才能引出自身最大的潛力。她今年34歲，預計2024年巴黎奧運再拚一次「彌補心中的遺憾」。

大陸女將李梅素1988年創下了21.76公尺的亞洲紀錄，成為亞洲女將的終極目標。李梅素在漢城奧運（首爾）丟出21.06公尺但只拿到銅牌。隨著禁藥檢測技術進步，那些怪物等級的成績也逐漸消失（鞏立姣在兩屆奧運遞補1銀1銅），在東京奧運，鞏立姣更以生涯最佳的20.58公尺成為首位摘得奧運鉛球金牌的亞洲女將。