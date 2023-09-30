彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第4區段即將施工，工程單位公告交通管制路段。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

因應彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第4區段即將施工，大埔截水溝兩側堤岸道路延和一號橋至縣道137線延平橋全線明天起進行交通管制作業，全線全日道路封閉至2027年12月15日，期間長達4年多，彰縣府提醒用路人配合交通管制及改道。

工程單位於日前已在封閉路線起始兩端等處設立公告，提醒民眾大埔截水溝兩側堤岸道路埔內街287巷（延和一號橋）上游側至大埔路（縣道137線）下游側，以及大埔路270巷上游側至延平橋路段交通管制作業，於2023年10月1日起至116年12月15日止辦理全線全日道路封閉道。

「施工期間，造成不便，敬請見諒！」工程單位強調，上述道路封閉後，請用路人提前改以省道台線中山路、延平路、雲長路、埔西街、大埔路縣道137線之替代路線行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，

彰縣府指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程總經費逾37億元，工程起點為台19線彰水橋，往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬工程，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里。

該工程道路單側拓寬9公尺，分為6區段施作，總工期為1825日曆天，工程施作需飛天、鑽地，被稱作「飛天鑽地」的困難工程，其中飛天是指需興建鋼曲橋跨越中山高速公路，鑽地則是指需挖地道施作箱涵來穿越台鐵鐵軌，還將兼顧大埔排水的水岸景觀美化，完工將可重新形塑彰化市景觀。