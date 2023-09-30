杭州亞運滑輪溜冰賽程30日登場，首日就傳來「金包銀」的好消息，年僅18歲的施沛妤在女子10000公尺計分淘汰賽以21分摘金，生涯國際賽「最後一舞」的楊合貞18分奪銀，儘管不敵小學妹，楊合貞仍未她感到開心，相信她的未來成績一定會很不錯。

楊合貞曾在2017年台北世大運開啟「五金行」，在國際賽場上也都保持著不錯成績，卻在2021年哥倫比亞舉行的世錦賽受傷，這個傷勢到現在都持續影響著她。

教練吳炯助賽後透露，其實到最後10幾圈時楊合貞的雙腳開始沒感覺，神經膨脹後影響到循環，「整隻腳是踩不穩的，雖然速度、體力都還有，但上不來也沒辦法，但有把金、銀牌都拿下來就很好了，都是中華隊。」

「到後面十幾圈真的有點撐不住。」比賽到中後段身體開始出狀況，但楊合貞還是靠著意志力撐下去，「大家一直想盡辦法讓症狀延後發生，成績雖然有點遺憾，但也盡力了，很享受這一切，2天後還有接力賽，趕快治療、調整。」

回想起從受傷後到能亞運完賽、奪銀，楊合貞也忍不住淚崩，「其實從21年大傷後再回到賽場上，真的......很不容易，當初回來時是找不到平衡感、滑的感覺，去年初真的是溜到左邊沒知覺，教練一直帶著我去醫院檢查，看了很多醫生，還有很多物理治療師也都一直在幫我，想辦法讓我是健康的身體上場。」

儘管沒能以金牌作收，讓楊合貞有些遺憾，「這個傷的影響真的太大了，今天能玩賽已經很不容易，很開心能跟學妹一起金包銀，雖然遺憾但已滿足了。」她也感謝從7歲、國小一年級起就一路陪伴到現在的吳炯助，「24年來他陪我的時間可能比陪家人還多，受傷後他也一直幫我找回動作，原本我以為這個傷1個月後就能正常練，但復原不如預期，不止我荒，教練心裡更慌但不能表現出來，真的謝謝他。」