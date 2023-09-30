57歲「凍齡美魔女」胡文英，每當在社群PO出性感養眼照時，總讓網友眼睛大吃冰淇淋，她昨(29日)尺度再攀升，曬出身穿透視裝的辣照，讓人看得格外想入非非，再度掀起熱議。

胡文英昨(29日)趁著中秋團圓夜時，再次大放福利曬出辣照，只見她身穿一襲透視裝，雪白肌膚及凹凸有致的火辣身材一覽無遺，雖用黑帶子擋住重點部位，不過仍被眼尖網友發現疑似走光，不過至今仍未將照片撤下，作風可說是相當大膽，而她也不忘拿起應景的柚子，向所有人祝賀：「送柚子來了，香香甜甜的渡過中秋佳節」。

此則貼文曝光後，網友紛紛湧入留言：「嗯~這柚子非常可以」、「太性感了會流鼻血」、「辣媽穿這樣拿柚子，很美很性感火辣」、「這衣服方便賞月嗎」、「中秋節果然還是有福利」、「這柚子確定是香甜嗎，我覺得是辣味的」、「柚子瞬間不香了，你感覺比較可口」、「姐姐又香又甜又可口」。

胡文英先前PO出在健身房重訓的影片，只見她把手機擺在地上紀錄運動過程，接著詢問網友：「各位看官喜歡哪種角度的拍攝」，由於過程中不斷將雙腿撐開，讓神秘三角洲地帶隨時有走光風險，不過她則強調：「我不是故意的，我是有心的」，相當懂得掌握流量密碼。