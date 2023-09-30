台東新生兒生日禮物升級2.0，從10月起只要報戶口就能領取。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新生兒生日禮物升級2.0，從明天起只要報戶口就能領取，除原有的禮物外，多了尿布墊、安撫巾、收納箱及可以當臨時床的育兒包。台東縣長饒慶鈴表示，台東縣政府積極推動友善育兒政策，自2021年起發送新生兒專屬生日禮盒，今年再改版升級，提供新手爸媽更多支援，期望每個孩子在愛的環境幸福快樂成長。

縣府表示，自今年2月起，凡是在台東縣各戶政事務所辦理出生登記並設籍於台東縣的新生兒，可獲1份由戶所發送的育兒生日禮。這份由縣府社會處設計、兼顧實用及台東特色的禮物，9月重新改版，預計10月1日開始發送，裝載著縣府滿滿的祝福，期許每1位新生兒健康生活、快樂成長。

民政處進一步說明，育兒包還可以展開成1張臨時床，外出時更便利；收納箱外觀具時尚感、也方便摺疊收納；另還有結合溫馨童趣插畫樣式的安撫巾、尿布墊及口水巾，並贈送1包日本境內版的大王紙尿布，兼具紀念價值及實用性，而改版設計採性平理念以「台東山海藍」為主顏色。