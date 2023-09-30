俄羅斯一對夫婦求子多年都沒有結果，最終決定去做試管嬰兒，沒想到妻子懷孕期間明明都有固定做產檢，但孩子出生卻被診斷出唐氏症，最扯的是，他們後來發現孩子與爸爸竟然沒有血緣關係，懷疑是診所弄錯精子，怎料醫師聽了竟說，他們不可能弄錯精子，都是女方出軌才造成現在的狀況。

綜合外媒報導，俄羅斯一位人妻埃琳娜（Elena Samarina）與丈夫結婚多年都沒有小孩，經過檢查發現，埃琳娜患有不孕症，幾乎無法自然懷上孩子，因此夫妻倆決定去做試管嬰兒，很快地埃琳娜就懷孕了，整個孕期她都很認真的去做產檢，沒想到孩子出生卻被檢測出罹患唐氏症。

最扯的是，替孩子做DNA檢測，發現孩子的媽媽是埃琳娜，但爸爸卻不是埃琳娜的老公，這樣的結果讓夫妻倆很傻眼，立刻聯繫當初做試管嬰兒的診所，沒想到診所的醫療團隊堅稱他們不可能搞錯精子，還說都是他的妻子為了隱瞞外遇的事實，才會發生這種事。

為了自證清白，埃琳娜接受第三方醫學檢查，被專家判定無法自然懷孕，因此夫妻倆選擇提告診所，但檢察官卻說醫師沒觸法，因此不會面臨審判，而這位醫師至今仍繼續正常執業。

事後埃琳娜也找到了孩子的生父，原來在他們到該診所做試管嬰兒的時候，有另一對夫妻在診所做試管嬰兒，推測就是這樣搞混了精子。