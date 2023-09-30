大陸《每日經濟新聞》9月30日報導，大陸私募圈9月29日突傳噩耗——「善祥基金行政服務的人提示：善祥基金董事長關善祥已逝世，請投資者盡快登錄『善祥基金』公眾號，公司基金產品將進入清算流程」。報導稱，就在前一天，公司於官網刊登公告，稱日常營運遭遇不可抗力的因素，定於2023年10月18日為部分基金產品的終止日。

公開資料顯示，關善祥1985年出生，職業投資者，深圳灝四方資產管理有限公司任董事長。他通過股票投資，28歲實現財務自由，號稱「中國巴菲特」，據稱經歷了從30萬（人民幣，下同）本金到上億的十年百倍收益。據大陸《證券時報》，關善祥有三個小孩，長期吃素，對空氣品質要求很高。

9月29日，一則微信聊天信息在私募圈傳開。截圖顯示，名為善祥基金行政服務的人提示：善祥基金董事長關善祥已逝世。請投資者儘快登錄「善祥基金」公眾號簽署《清善祥基金算協定》，公司基金產品將進入清算流程。

登錄深圳市灝四方資產管理有限公司官網，就在前一天（9月28日），公司發布公告稱，深圳市灝四方資產管理有限公司的日常營運遭遇不可抗力的因素，為保障持有人的切實利益，深圳市灝四方資產管理有限公司定於2023年10月18日為部分基金產品的終止日，而這一系列基金產品包括灝四方善祥基金1-5號產品和灝四方善慧產品。

據公司官網指出，2013年，深圳市灝四方資產管理有限公司成立。2020年，關善祥實施對深圳市灝四方資產管理有限公司100％的股權收購，完成戰略重組。從此，灝四方資產致力於為投資者實現家族資產戰略轉型升級，布局資本市場股票投資。灝四方資產致力於長期投資，旗下所有基金均設置至少3年以上的投資鎖定期，寧願減少管理規模也不接受短期資金，宣導長期的價值投資。

值得注意的是，關善祥在雪球的ID為「u兄萬億孤獨之路」，雪球上的粉絲接近9.8萬。從其觀點來看，更多的是一些投資感悟。不過從關善祥發布觀點的時間來看，更多的集中在2020年之前。2020年之後，其很少在雪球發布觀點，原因可能是旗下產品淨值出現大幅虧損。查閱私募排排網發現，關善祥旗下4支有業績展示的產品淨值大幅虧損是從2020年3月開始。

公開資料顯示，關善祥有著豐富的個人股票投資經歷，2019年創立全球傳世基金。據瞭解，關善祥以研究上市公司價值、長期持股的投資風格取得了超長期的投資正收益，是一個深度價值投資者。

據悉，他12歲開始隨炒股的父親時常進出交易大廳，自此迷上股票複利投資，並將股票價值投資作為一生事業。通過股票投資28歲實現財務自由，並正式開始全職投資。

關善祥認為，投資不過是一場遊戲，把人性看透了，把規律掌握了，就能把財富賺到，就能把功業傳承下去，就能跨越百年，成就夢想。

值得注意的是，之前關善祥還出版過關於投資方面的專業書籍，書名就是《傳世投資》。書中，關善祥以自身的投資經歷現身說法，論述如何進行價值投資，並主張投資即是人生修行，股票投資的本質就是人生哲學的修行，是踐行價值投資之道，即「傳世投資之法」。

關善祥信仰價值投資，號稱「中國巴菲特」，據稱自己經歷了從30萬本金到上億的十年百倍收益，而他的目標是自己實現500億的投資目標。

官網資料顯示，灝四方資產致力於長期投資，旗下所有基金，均設置至少3年以上的投資鎖定期，寧願減少管理規模也不接受短期資金，宣導長期的價值投資，穩健投資，以打造百年資產投資管理品牌為終身使命。

不過事實卻很殘酷，據私募排排網的數據，灝四方善祥一號產品的單位淨值跌幅比較大，截至今年9月22日的最新單位淨值為0.395元，今年以來收益虧損8.14％，成立以來虧損達到了60.5％。

值得注意的是，深圳市灝四方資產旗下的另外3支有業績數據的產品也虧損累累。其中，灝四方善祥四號產品的單位淨值0.395元，累計虧損60.5％；灝四方善祥三號產品的單位淨值0.386元，累計虧損61.4％；灝四方善祥二號產品的單位淨值0.355元，累計虧損64.5％。