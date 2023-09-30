杭州亞運滑輪溜冰賽程30日登場，中華隊在女子10000公尺計分淘汰賽「金包銀」，年僅18歲的小將施沛妤生涯首場成人國際賽逆轉學姊楊合貞、斬獲金牌，也讓她成為中華代表團第6金得主，她坦言，奪金有寫出乎預料，「原本想說站上頒獎台就很好了。」

施沛妤在最後3圈超越曾在2017年台北世大運開「五金行」的楊合貞，最後以21分勝出，生涯首場成人國際賽就驚喜摘金。施沛妤表示，到比賽後段時看了一下計分板上分數很接近，自己也還有體力就努力追，「追上韓國後就想追到最後，最後2圈把剩下的力氣用完，想辦法超越。」

第一個項目中華隊就完成「金包銀」，教練吳炯助認為，選手的是在預料之中，要不是楊合貞身體在比賽後段出狀況，其實速度都維持得不錯，「施沛妤也不錯，從培訓隊上來跟著他們一起練，其實台灣未來會很有希望。」

在幼稚園時看到姊姊在溜，也開啟了施沛妤的滑輪溜冰道路，「一開始覺得很好玩，玩著玩著就開始訓練。」去年為了亞運進到國訓中心，她也從學長姐的身上獲取很多經驗，尤其與比較強的選手一起練習體能上提升最多。

確定奪下金牌後，施沛妤也披上中華台北會旗繞場，「其實去年世錦賽就繞過，但那時候是青年組的，這算是我第一場成年組國際賽，是很不一樣的感覺。」不過首次站上亞運頒獎台也讓她有些緊張，在升會旗時還一度轉錯邊，與銅牌的選手相視，她坦言，是因為第一次這麼盛大頒獎內心很澎湃、有點緊張。

18歲中華隊滑輪溜冰小將施沛妤（最前位）在杭州亞運女子10000公尺計分淘汰賽奪金。（中華奧會提供）

18歲中華隊滑輪溜冰小將施沛妤在杭州亞運女子10000公尺計分淘汰賽奪金。（中華奧會提供）