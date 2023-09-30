中秋節還在烤肉就弱掉了！台中市北屯區張姓市民28日在家中舉辦烤肉趴，特別斥資上萬請專家來「烤全鱷」，親友一見烤網上長約180公分、重約37台斤的鱷魚，紛紛拿出手機記錄難得一見的場面，更直呼「這隻推出來，排場就贏了」。
張姓民眾28日在北屯區的豪宅舉辦烤肉趴，為了給親友們驚喜，張姓民眾特別斥資上萬，請專門料理鱷魚的達人「阿凱」現場展現「烤全鱷」。即便現場一般的烤肉食材加上烤乳豬已花費高達10萬元，可說是相當豪華，但和「烤全鱷」相比都略遜一籌。
這隻體長約180公分、重約37台斤的「烤全鱷」一推出，讓全場親友驚呼連連，紛紛拿出手機記錄難得一見的場面，更是直呼「這隻推出來，排場就贏了」、「太強了」。據了解，當天烤的是養殖的淡水眼鏡凱門鱷，單買1隻約2萬元，光去皮就要近3小時，加上事前處理、器具和人員收費約4萬，整體花費超過6萬。
至於口感如何？民眾表示，吃起來像雞肉但更Ｑ彈。不過，現場也有多位民眾始終不敢動筷，有些人則認為機會難得，大快朵頤。
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