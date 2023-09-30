明揚屏東廠爆炸第9天，失聯的最後1名罹難者傅姓員工終於在30日上午8時45分尋獲，長治分隊小隊長張哲豪進到廠區2樓5分鐘後，在一崩塌處找到被機具壓住的傅姓班長，大體上有眼鏡及項鍊，經家屬確定後，確認死者身分，但搜救人員為保全大體，目前一邊破壞一邊挺進的方式試著將大體帶出，所需時間可能要超過半天。

屏縣府指出，為有效執行搜救行動，搜救人員在爆炸的廠區內打通一條通道，以劃設4區規畫搜救調度，當中因員工指稱傅姓班長的作業區在通道右側，所以近日都在右側進行地毯式搜救，但一直未果，後來工務處長楊慶哲研判，當時傅姓班長跑回廠內時可能還沒到作業區就被噴飛，所以也有可能在左側，因此今天決定也向左側進行地毯式搜救。

恰巧，今天要支援的長治分隊小隊長張哲豪，其妻的前同事正好是明揚爆炸案的受傷員工，昨晚張妻知道丈夫要支援今天的搜救，便當起橋樑撥通電話給前同事，讓丈夫與前同事聊聊，看看會不會有什麼想法，結果一聊之下，張哲豪也認為可以從左側搜救。

今天一早，張哲豪派2組人員在左側進行搜救，自己則單獨到左側2樓的一崩塌處查看，5分鐘後果真發現一具被壓在機具下的大體，約2／5的身體露出機具外，其餘都壓在機具下，但可明顯看到大體戴有眼鏡及項鍊，這2項遺物經家屬確認後，確定死者為傅姓班長。

張哲豪說，昨晚他的眼皮就一直跳，跳到他以為自己要顏面神經失調，隊員則告訴他，可能是要找到的前兆，沒想到真的找到了，大家都辛苦了。

楊慶哲說，廠內大型結構複雜、且機具多，一時無法將傅姓班長帶出來，目前持續一邊破壞廠內結構、一邊大型機具挺進，才能接近大體並將他較完整的帶出來，所需時間可能需要超過半天。