解放軍東部戰區環台演習，多型戰機掛實彈出任務。

面對東亞安全顧慮與日俱增，日本政府已在10個都道府縣選擇33個民用機場和港口，以作為可能擴建供軍用的候選標的。

據《日經新聞》報導，面對東亞日益增長的安全擔憂，並考慮民用基礎設施的潛在軍事用途，日本政府已選中 33 個機場和港口作為擴建候選地。而東京不久將和地方展開討論，以延長跑道並擴建碼頭，好讓自衛隊和日本海上保安廳在緊急情況下，得以疏散公民或部署部隊。

根據去年底修訂的國家安全戰略，其中涵蓋了升級機場和港口，以因應突發事件的計畫。而日本政府將在 2024財政年度預算提案中，將某些設施指定為重要基地，並分配必要的資金進行升級。而8月起草，尚未正式提出的文件顯示，東京選擇了14座機場和19個港口。其中至少有16 個設施位於琉球群島，包括日本南部的沖繩島，還有九州和四國島。

解放軍環台演習

由於中方正持續加強軍力，加上許多分析家說，台海不久的未來可能爆發武裝衝突，因此工程重心放在靠近中台的區域。而在機場的部分，包括沖繩縣的與那國島、新石垣島、宮古島和那霸、九州的鹿兒島和宮崎，以及四國的高知。

萬一台海出現緊急狀況，這些地方就能當作軍事基地，讓自衛隊能部署軍隊，並補給燃料和食物。日本前外務副大臣佐藤正久說，這也意味著萬一發生緊急事故時，可以讓美軍能出兵。

目前與那國、新石垣和宮古機場的跑道長2,000米，如C-2等能搭載超過百人的運輸機難以起降。而日本政府將考慮延長跑道，並進行其他改進，以便有必要時能撤離居民。