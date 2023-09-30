豆腐是許多人心目中的減重聖品，然而其種類繁多，當心選錯反而吃進過多熱量及油脂。對此，昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁表示，若欲施行吃豆腐減肥時，應留意成分與熱量，種類上建議選擇板豆腐和凍豆腐，而百頁豆腐其實熱量相當高，製作過程會加入較多油脂及澱粉。此外，她還提到有4款豆腐容易讓人誤會，值得多加留意。

宋宛蓁在臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文表示，豆腐屬於黃豆製品，其營養成分中含有約34～40％的蛋白質，為所有植物性食物中蛋白質含量最多，也是素食者蛋白質來源的主要供給者。其含有17％的脂肪，可用來製作大豆油。黃豆常被用於製造各種加工製品，但要留意不能生吃，因其含有胰蛋白酶抑制劑，需加熱烹煮才會被分解，否則會阻止消化酵素的分泌。

談及吃豆腐減重一事，宋宛蓁強調，不是所有豆腐都可以，建議選擇板豆腐和凍豆腐較適合，前者含有相對豐富的鈣質及蛋白質；後者為板豆腐去水處理的一種，因其去水後重量較輕，因此在同重量下，份量較板豆腐多，常有熱量較高的誤解，事實上兩者營養成分與熱量相似。

至於也很常見的嫩豆腐和百頁豆腐，宋宛蓁說明，前者雖熱量較低，但其鈣質與蛋白質含量亦相對較低，且容易在加工過程中添加過多調味而導致含鈉過高；而後者在製作過程會加入較多油脂和澱粉，雖然美味，但熱量相當高，建議有減重需求者要少吃為妙。

除此，宋宛蓁還提到有4種豆腐容易讓人誤會，首先是魚豆腐，它其實是魚漿和其它添加物製成，不是真正的豆腐，含鈉量極高；其次是芙蓉豆腐，它是蛋液及柴魚汁、糖等製成，完全不含黃豆，反而容易攝取過多的鈉。

再來是雞蛋豆腐，宋宛蓁指出，雖然含有黃豆和雞蛋看似營養較豐富，但加工過程添加許多的鈉和磷，因此不建議經常攝取；最後是常被當作甜品食用的杏仁豆腐，它其實是由杏仁、奶粉、糖等製成，蛋白質含量極低，應適量食用。

宋宛蓁提醒，豆腐減肥法在施行時，應注意豆腐及豆製品種類的選擇，比如選擇各項營養較高的板豆腐，減少選擇油炸或加工後含納過高的豆製品；烹煮時應注意少油、少鹽或少調味料以避免過多熱量攝取。