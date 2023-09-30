女子網球雙打金牌戰，中華隊30日開賽前已確定入袋1金1銀，不過梁恩碩／李亞軒、詹詠然／詹皓晴兩組女將仍然必須分出高下。雙詹開賽不久即拿下重要的破發點，帶給李梁配壓力，之後互破發球局，雙詹以6比4拿下首盤。第二盤雙詹又是早早兩次破發取得優勢，李梁配破發反擊，但雙詹在5比3時獲得冠軍點與破發點並成功拿下，最終以6比4、6比3直落二摘得金牌。

這是中華隊第7面金牌、第8面銀牌，也是30日在女子滑輪溜冰（1金1銀）之後進帳的單日第2金。