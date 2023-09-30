杭州亞運》網球女雙決賽 詹家姊妹直落二摘金 11:412023/09/30 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹詠然（左）和妹妹詹皓晴攜手打進杭州亞運網球女雙金牌戰。（中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女子網球雙打金牌戰，中華隊30日開賽前已確定入袋1金1銀，不過梁恩碩／李亞軒、詹詠然／詹皓晴兩組女將仍然必須分出高下。雙詹開賽不久即拿下重要的破發點，帶給李梁配壓力，之後互破發球局，雙詹以6比4拿下首盤。第二盤雙詹又是早早兩次破發取得優勢，李梁配破發反擊，但雙詹在5比3時獲得冠軍點與破發點並成功拿下，最終以6比4、6比3直落二摘得金牌。 這是中華隊第7面金牌、第8面銀牌，也是30日在女子滑輪溜冰（1金1銀）之後進帳的單日第2金。 杭州亞運專輯 杭州亞運官方獎牌榜 杭州亞運》網球男雙奪隊史首金 中華本屆第5金入袋 #杭州亞運 #網球 #女雙 #金牌 #詹詠然 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》相隔65年 台灣男子泳將王冠閎再次奪銀 21:392023/09/29 體育 杭州亞運》首次搭配莊吉生就摘亞運金牌 許育修：沒奪金實感 12:122023/09/29 體育 杭州亞運》放棄100蝶 王冠閎200蝶游進今晚決賽 13:312023/09/29 體育 杭州亞運》破發慶祝超激動 莊吉生：今天媽媽也有來看 12:362023/09/29 體育 杭州亞運》中華隊《英雄聯盟》銀恨！韓國隊大魔王沒出馬仍奪金 20:312023/09/29 體育 杭州亞運》中華隊又贏南韓 女子滑輪施沛妤、楊合貞「金包銀」 09:272023/09/30 體育 杭州亞運》網球拚單日兩金！桌球6組人馬爭四強 中華隊30日重要賽事 06:002023/09/30 體育 杭州亞運》亞洲最強壯女人 鞏立姣鉛球3連霸仍有遺憾 10:422023/09/30 體育 杭州亞運》大陸雙雄體操單槓金包銀 黃彥章第五名作收 18:082023/09/29 體育 杭州亞運》男子雙槓決賽黃彥章第六 大陸鄒敬遠強勢摘金 16:452023/09/29 體育 杭州亞運》戴資穎力抗山口茜 網球男雙爭金！中華隊29日焦點賽程 07:152023/09/29 體育 杭州亞運》僅周天成首點奪勝 羽球男團中華止步8強 18:012023/09/29 體育 杭州亞運》網球混雙準決賽許育修／詹皓晴落敗 確定銅牌 15:002023/09/29 體育 杭州亞運》成人賽場初體驗就奪金 18歲施沛妤站上凸台好緊張 11:182023/09/30 體育 杭州亞運》許育修混雙落敗摘銅 賽後喊1金1銅身體撐完了 17:052023/09/29 體育 杭州亞運》與獎牌擦身好可惜 吳佳穎下一步要續拚奧運門票 12:432023/09/29 體育 杭州亞運》丁華恬勇奪女子平衡木銅牌 寫下台灣女子體操新猷 16:002023/09/29 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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