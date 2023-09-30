趁母熟睡「開溜」出門 台中女童騎車上路超驚險

想阿公阿嬤啦！台中市豐原區三豐路一段日前有名5歲王姓女童獨自騎腳踏車上路閒晃，經警方關心，王童奶聲奶氣說「要找外公、外婆」卻不清楚詳細資訊，員警只好陪同沿路尋找，幸發現王童帶著手機，順利聯絡上家屬護送返家，才知道原來女童是趁母親熟睡時「開溜」，幸未發生意外。

王童日前上午因太想念外公外婆，竟趁母親熟睡時，騎著四輪腳踏車「開溜」。台中市警察局豐原分局頂街派出所警員江原鋒、莊照威日前上午10時45分左右，巡邏行經豐原區三豐路一段時，發現王童獨自一人騎著四輪腳踏車在馬路上，身旁卻無大人陪同，十分危險，於是停下車上前關心。

王童奶聲奶氣的向警方表示，她今年5歲，想要去找外公外婆玩。不過因為女孩口齒不清晰，無法得知其正確姓名，員警進一步詢問確切地點時，王童表示大概知道位置，於是員警開著巡邏車載她一起找。就在沿路找尋的過程中，警方發現王童身上竟帶著手機，一問之下才知道是王童父親給她的，經查找通訊錄，順利撥打給王童外公確認住址，並護送前往。

王童外公在警方上門時，雖感到驚嚇卻也十分慶幸外孫女平平安安，不過，外公見到王童後沒有責罵，反而溫柔地叮嚀她，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」，接著向員警表達感謝之意，謝謝員警的熱心協助，王童才能平安返家。

豐原警分局分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。