賴雅妍飾演的過氣女星重新開啟試鏡之路 。（時創影業提供）

賴雅妍曾為工作學業兩頭燒。（陳俊吉攝）

賴雅妍（左）與庹宗華劇中有段忘年戀。（時創影業提供）

賴雅妍喜歡和觀眾保持若即若離的距離。（陳俊吉攝）

賴雅妍有一票超死忠粉絲力挺她。。（陳俊吉攝）

賴雅妍在戲劇《沒有你依然燦爛》中飾演過氣女星「孫敏敏」，媽媽郎祖筠身兼經紀人，突然遇害身亡，人生頓時遭受重大打擊，生活白癡的她全憑強韌的生命力活著，鬧出不少笑話。生活上，賴雅妍也曾有過重大轉折且「生不如死」的日子，2008年接拍《光陰的故事》前，她幾乎每年拍攝2到3檔偶像劇，雖然戲約多，她卻開始質疑自己真的適合當演員嗎？「我需要一個Break，我就跟經紀人說要去考研究所，這是我人生滿大的決定。」

沒想到一考上研究所，《光陰的故事》就找上門了，說服她演清湯掛麵的眷村村花「汪茜茜」一角，「譽庭姊很相信我，她要我先把頭髮剪短，偉忠哥一看就說『就是妳了』，哇，被相信好爽啊。」賴雅妍第一次覺得自己不一樣了，以往都是演漂亮長髮、討人厭的女二，那次形象大改變，她滿足地說：「有被看見的感覺。」

賴雅妍開啟「弄死自己」的生活，蠟燭兩頭燒，上課前先到片場拍戲，拍完後立刻趕回學校考試、報告，「老天給我最大的考驗就是可以多久不睡覺，好在那時年輕有撐完。」雖然疲累但機會接踵而來，在她寫論文時又接拍《飯糰之家》，「我本來已經決定不當演員了，但老天爺沒有要我放棄，當你有演員靈魂在身體，好劇本來是沒辦法拒絕的。」

不過近2年沒接拍電視劇，在《沒有你依然燦爛》的記者會上，大家一見她的問候都是「好久不見」，她著實嚇一跳並產生危機感，「其實我只是在不同領域工作，我接拍電影、舞台劇，原來這樣在電視圈就是微過氣了啊？」但賴雅妍認為身為演員的確要平衡曝光的程度，她的哲學是和螢光幕保持若即若離的距離，「偶爾要讓自己消失一陣子，讓人好奇我在幹嘛，但再見時，我會換上一個全新的樣貌、全新角色，讓大家驚嘆。」

無論賴雅妍在哪個領域發展，總有一票死忠粉絲守著，粉絲會和劇中庹宗華一樣瘋狂嗎？她笑答：「我也想要被狂粉愛一波，但我的粉絲百分之99都是女生，她們不瘋狂但非常有創意。」粉絲們除了替她辦「妍妍夏日」全彩報紙，還以她歷年演出來的戲劇加以分析，寫成一本80幾頁的論文。

賴雅妍分享最驚喜的是，她演過的音樂劇裡，有句台詞是「我是一顆秋天的樹」，沒想到遠在江蘇的粉絲團，居然以她的名義在江蘇種了520顆「賴雅妍樹」，讓她受寵若驚，「雖然不值得讚許，因為花很多錢，但很感謝，這是很美好的關係，因為他們很有創意，就會激勵我想要再更好。」

劇中賴雅妍和庹宗華談忘年戀，目前單身的她幽默說對年紀大的人還是有敬畏之心，而年紀小的追求者，一聽到對方叫「雅妍姐」3個字就「冷掉」。雖然不乏追求者，但她的理想關係是2個人在同一個空間，做各自的事都不講話也很舒服，不用太在意對方的感受，但目前似乎還沒遇到這樣的對象。不過她很滿意現在的狀態，「現在很幸福，可能有缺但好像沒那麼缺，可能也是因為工作很忙，覺得什麼都有了。」

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