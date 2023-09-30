國道3號鶯歌路段發生重大死傷車禍。（警方提供）

國道3號北上52.9公里鶯歌路段今（30）日凌晨發生7輛車連環追撞事故，造成1死3傷，2輛小貨車先發生擦撞，1輛貨車暫停在內側車道，遭後方5輛接連撞上，其中1輛白色自小客車內乘客62歲游姓女子被拋出車外，重傷送醫不治，另有3人受傷，分別送往亞東、恩主公及長庚醫院醫治，無生命危險，肇事原因及責任國道警方已在進一步調查釐清。

警方初步調查，今天凌晨3時許44歲黃男駕駛營小貨車與62歲謝男駕駛的自小貨車發生擦撞，黃男因車損輕微故先將車輛移置路肩，但是謝男車輛仍停放於內側車道，尚未擺放警示三角錐，後方5輛自小客車即陸續追撞，發生二次事故。

後方第3輛紅色自小客見前方車道有停事故車輛故減速後，遭第4車白色自小客碰撞，右前座乘客游女因身體不舒服解開安全帶後，遭後方第5車黑色BMW衝撞，導致游女被拋出車外，游女當場失去呼吸心跳，送醫仍傷重不治，另有2名李姓、1名王姓男子亦受傷送醫，意識清醒。目前自小貨駕駛謝男將依過失致死罪嫌偵辦，肇事責任與原因仍須進一步釐清。

國道警察呼籲，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，勿站立車尾處，面對來車全程注意安全，防止二次事故發生。