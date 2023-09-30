白冰冰（右）和曹金鈴擺起舞蹈姿勢氣勢逼人。（固力狗提供）

白冰冰（右）稱讚曹金鈴就像是台灣珍芳達。（固力狗提供）

舞蹈國寶曹金鈴在中正紀念堂舉辦「圓夢成真 曹金鈴舞動人生攝影展」，綜藝大姐大白冰冰抽空觀展，一到展場就讚歎：「曹金鈴保持得實在太好了，在這次攝影展可以看到從10幾歲荳蔻年華，到30幾歲青春正茂，一直到現在76歲，拍攝照片腿還可以舉180度真的是太厲害！身材保持得很好，體態100分！」

2人擺起舞蹈姿勢氣勢逼人，曹金鈴更稱讚白冰冰是天生的歌舞奇才，期待未來在舞蹈上可以有合作的機會，一定非常吸睛。

白冰冰與曹金鈴認識近30年，曹金鈴笑稱出道時白冰冰還是小朋友很可愛，一直到現在都嬌小玲瓏，2人一見面就投緣成了好姊妹。

曹金鈴帶著白冰冰導覽每張照片的意義，細數過往，看到赴日本寶塚音樂學校的照片，白冰冰大讚：「妳的身材很適合跳男生的舞，像歌仔戲也是演小生最容易走紅！」

曹金玲笑說：「當時老師也說我的臉蛋可以當小生，但我沒想那麼多，感覺自己的舞姿比較柔和，婉拒跳男生的舞。」白冰冰更道出其中奧妙說：「因為當年的女生不敢直接去喜歡男偶像，所以捧小生（女生反串）比較符合當時的民風，因此小生都最受矚目。」

白冰冰誇曹金鈴是當年群星會的大明星，在當紅時暫停演藝生涯，赴日本寶塚音樂學校學舞，很佩服曹金鈴願意放下一切，更在她身上看見對舞蹈的熱情，稱讚曹金鈴就像是台灣珍芳達，推行10分鐘健康操把健康理念傳給每一個人，讓長輩們都能身材軟Ｑ。

曹金鈴攝影回顧展有個特別設計，就是和相差60歲的孫姪女曹晶晶跨世代合作，白冰冰感動說：「世代傳承真的很重要，要靠著影響力盡可能的提攜後輩，自己也組新生代女團Give me five希望可以和《未來少女》曹晶晶一起PK互相交流。」