國民黨總統參選人侯友宜(右五)今天在台南與立委參選人陳以信(左五)成立全台第一個總統、立委聯合競總，黨主席朱立倫(左三)、前總統馬英九(左四)都到場。(曹婷婷攝)

國民黨總統參選人侯友宜今天在台南與立委參選人陳以信成立全台第一個聯合競選總部，被問到昨與民眾黨總統參選人柯文哲握手，一旁支持者大喊「合吧，真的會合嗎」？侯友宜笑回，過去柯當台北市長，自己是新北市長，雙北合作相當愉快，彼此溝通沒問題，柯文哲明天要訪美，祝他美國之行順利圓滿。

2024大選進入倒數3個多月，民眾黨日前主張由第三方民調推出在野最強人選，「輸家退選」，藍白合議題受到關注，侯友宜今天在台南受訪表示，他和柯在雙北合作相當愉快，彼此溝通沒問題。

國民黨主席朱立倫也說，藍白一定要合作、一定要團結，這是全民的共識，正在努力的就是從基層開始，像今天台南陳以信與侯友宜成立聯合競總，相信所有在野朋友都會團結支持陳以信，國民黨就是透過不斷堆疊，從立院黨團到立院選舉，最後在大選中團結合作，過程中要不斷堆疊善意，明天柯文哲要去美國訪問，祝福他出訪一切順利。

侯友宜今天與陳以信在歸仁區共同成立總統、立委聯合競選總部，這也是侯友宜全台第一個與立委的聯合競總，包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人都到場支持，現場不少支持者湧入，侯友宜進場受到鄉親熱情簇擁，爭相握手，場面熱烈。

侯友宜今天在台南公開行程，除了上午在歸仁區出席聯合競選總部成立大會，下午1點將參拜中西區台灣首廟天壇，接著前往麻豆區拜會無黨團結聯盟前立委李和順。