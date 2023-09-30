許多民眾趁中秋連假團聚烤肉，不過有些行業仍要堅守崗位，一名工程師昨天無奈表示，身邊的朋友、家人、女友都在烤肉，他卻在公司加班，儘管月薪達10萬，不過大多節日都沒辦法休息、享受。這篇抱怨文引起許多討論，有網友驚呼「真的拿命在拚」，不過也有人表示「我寧願領10萬」。

昨天是中秋節，一名工程師在「匿名公社」發文表示，身邊的朋友、家人和女友都在烤肉，他卻在公司加班，這次中秋3天連假，前2天都要上班到晚上9點，只有最後1天能休息。原PO感嘆，雖然月薪達10萬，不過很多節日都沒辦法過。

許多網友都建議原PO在工作及生活取得平衡，「賺錢是為了能享受人生，結果放棄該有的享受，到快掛了發現只剩錢，這樣的人生不知道是心安還是心酸」、「賺再多也要有命花」、「真的拿命在拚」。

也有人直言「我寧願領10萬沒烤肉，也不要領4萬一直烤肉」、「沒烤肉就沒烤肉，又不會怎樣」、「工作自己選的，時間可以自己安排啊」、「我也剛下班，辛苦了！」