高市府與在地年輕文創業者合作，精心設計明信片、可愛貼紙、客製化吹奏樂器鑰匙圈、大漁旗圖騰托特包等「限量版紀念小物」，盼日本學生帶著「高雄限定回憶」滿載而歸。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府與在地年輕文創業者合作，精心設計明信片、可愛貼紙、客製化吹奏樂器鑰匙圈、大漁旗圖騰托特包等「限量版紀念小物」，盼日本學生帶著「高雄限定回憶」滿載而歸。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

擁有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將於10月8日在高雄港七號碼頭舉辦首次海外公演。高市府與在地年輕文創業者合作，精心設計明信片、可愛貼紙、客製化吹奏樂器鑰匙圈、大漁旗圖騰托特包等「限量版紀念小物」，盼日本學生帶著「高雄限定回憶」滿載而歸。

為了盛情迎接「翡翠騎士」及來訪高雄的遊客，高市府全力推動宣傳攻勢，在高雄主要街道、大眾運輸站點、各機關學校皆可見「翡翠騎士前進大港」主視覺設計，市府釋出的宣傳影片也在社群平台引起熱烈討論，目前該宣傳影片已突破20萬次累積點閱。

為了讓「翡翠騎士」在高雄留下最美好回憶，高市府特別和在地年輕文創業者合作，設計專屬明信片以及貼紙，還有吹奏樂器鑰匙圈等紀念小物！明信片及貼紙是用可愛風格融合高雄在地元素，特別設計由高雄熊拿著樂器和「翡翠騎士」校徽，並用手寫文字傳遞溫暖給日本朋友。而鑰匙圈則是以銅管喇叭及打擊樂器等主題設計，象徵台日友好。

另外，日本學生屆時也能親自體驗深具高雄特色的「大漁旗手作」托特包，大漁旗新創團隊張小姐表示，大漁旗是帶有祝福意涵的繽紛旗幟，從日治時期傳入至今，發展出台灣特有的用色和圖騰，希望日本學生將親手製作印有高雄特色的布包帶回日本做紀念。

行政暨國際處長張硯卿表示，市府將用最大的熱情迎接「翡翠騎士」到來，安排高雄在地文創手作體驗，並和年輕文創業者合作，設計出各種專屬限量紀念品，都是希望讓學生帶著滿滿回憶及高雄限定特色紀念品滿載而歸，更歡迎未來學生能和家人親友再訪高雄。