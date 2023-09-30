許姓男子在網上向不知名人士購買楊男所持有的批踢踢實業坊（PTT）帳號密碼，許男登入帳號後，發現楊男帳號竟擁有超過34萬虛擬貨幣P幣，於是以4520元代價全數售出，獲取不當利益，原帳號持有人楊男登入批踢踢後發現P幣無故消失，報警後追查出許男犯行。

許男在兩年前透過通訊軟體QQ向不知名人士購買楊男所有批踢踢帳號及密碼，並在當晚登入帳號，發現帳號內竟然有高達34萬5728元的虛擬貨幣P幣，旋即在蝦皮兜售P幣，並以4250元價格賣給不知情的網友。

原帳號持有人楊男在登入自己帳號後，發現多年來累積的34萬5728元P幣竟 一夕消失，趕緊報警，警方也循線追賊找到許男，並帶回調查。

新竹地院法官認為，許男不思循正當途徑獲取所需，無故輸入告訴人帳號及密碼而登入楊男批踢踢帳號，甚至轉賣帳號內P幣而變更楊男電磁紀錄，致生損害並獲有財產上利益，顯然缺乏尊重他人財產權觀念。

經新竹地院法官審理後，認為許男無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，未扣案的犯罪所得4250元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

批踢踢實業坊為電子布告欄系統，1995年由台灣大學資工系學生所架設，過去曾是台灣最大的網路論壇空間。根據批踢踢鄉民百科解釋，批踢踢內部流通的虛擬貨幣P幣，可透過發文章、互動遊戲、賭盤、天使節點歌等方式賺取。

所獲P幣可用來養電子寵物、請人填問卷、繳板內罰單、求檔以及玩賭盤等。擁有不同數量的P幣也可顯示帳號身家，遭盜賣的楊男有34萬5728元P幣，身家屬小富。但批踢踢也明令禁止P幣不得與有價證券做轉換，市面上的交易皆違規。