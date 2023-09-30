日銀決議維持超寬鬆貨幣政策不變，帶動日圓一路走軟，富邦金首席經濟學家羅瑋認為，日圓若觸碰150關卡，可能刺激日本央行出手干預，若是有短期換匯需求的投資人，建議可先把握近日新台幣兌日圓落在0.22以下時機點換匯。

不同於全球主要央行升息，日銀維持超寬鬆貨幣政策，帶動日圓趨貶，兆豐銀行統計，今年前8月日圓現鈔換匯量年增4倍，單看8月日圓現鈔換匯量更年增10倍；臺灣銀行前8月日圓現鈔賣出量相比2022年同期則大增3.16倍，同樣顯現強勁成長。

不過，日銀總裁植田和男25日於大阪對企業界領袖演說時重申維持超寬鬆貨幣政策決心，帶動26日日圓盤中一度貶破149，29日日圓兌美元收在149.31，已逼近2022年10月促使日本財務省下令干預的150關卡。

羅瑋分析，今年日本春鬥談判帶動基本工資調漲，但隨國際油價上漲，輸入性通膨吃掉日本薪資增幅，對日本經濟並非好事，若日圓持續貶至150關卡，猜測日本央行可能會忍不住出手干預，帶動日圓回升。

根據臺灣銀行最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價落在0.2197，羅瑋建議，若短期有換匯需求的投資人，可把握近幾日新台幣兌日圓落在0.22以下的換匯點。

羅瑋指出，美國國會難以對短期開支法案達成共識，美國聯邦政府關門機會升高，一旦關門成真，如美國非農就業人數、零售銷售等重要經濟數據公布時程將會延後，市場對美國聯準會（Fed）11月利率決策將出現揣測空間，成為影響匯市變因。

他提到，10月日本央行如果出手干預匯市、11月美國聯準會結束升息循環，加上中國經濟刺激政策有成效等3大事件若發生，將有助非美貨幣反彈。

銀行前金融交易主管觀察，2022年10月日圓貶破150，日央行曾出手干預，讓日圓一路回升至130左右，睽違近1年，日圓又貶至近150大關，因市場預期日央行會出手讓此波貶勢收在150關卡，帶動日圓短期將出現升值空間，但估計最多回升至135左右，回升力道將不如2022年。

他並指出，日圓要終結貶勢、徹底轉向，還是要看日央行何時收緊貨幣政策，日本不希望重演先前失落30年，因此會容忍通膨超過2%一段時間，日本企業獲利、勞工實質薪資成長率及失業率等數據表現將是左右日銀決策關鍵，若數據未穩定好轉，短期仍不易看見日銀貨幣政策轉向。（編輯：郭無患）1120930