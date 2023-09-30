中國恒大集團董事會主席許家印及多名高管因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，媒體估算，恒大留下的「爛尾樓」多達162萬間，為了維護社會穩定，一些分析猜測中國政府有可能介入接管或重組。

恒大債務危機在2021年爆發後，中國政府多次針對危機不會蔓延、恒大債權人和股東權益將依法得到充分尊重等作出信心喊話，期間也針對房地產行業整體的「保交樓」以及放寬融資等作出政策調整。直到本月28日，中國恒大在香港證交所公告有關許家印被依法採取強制措施的消息。

若恒大的高管們都被立案調查，外界關注其龐大的債務和大量「爛尾樓」將如何處置。據中國媒體估算，恒大已收款但未建設完成的爛尾樓多達162萬間，涉及的業主達600萬人。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，回顧過去，海航集團和安邦集團的危機中，都是在主要企業負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。

中國一些財經自媒體分析認為，面對債務，恒大能做的是考慮出售公司的其他資產，即使宣告破產也要面臨資產清算。若這仍然無法解決問題，就要寄望國家援助。

政府介入可能包括提供經濟援助，鼓勵開發商繼續工作，或者採取其他政策措施來穩定市場。

也有人提出，可以讓中國建築、中國中鐵等大型國有企業接手恒大業務，這樣能夠讓已買房的民眾不會受到太大的衝擊。但這些「接盤」的國有企業將面臨恒大所面臨的同樣問題，並承擔巨大的風險和壓力；政府也必須考慮，這可能會引發更多的爭議和不確定性。

當前中國多家房地產企業都面臨債務違約或爛尾樓的問題，政府很難在財務支持上「獨厚」恒大，可能也要同時面臨碧桂園等其他房企同等的要求。

回顧前例，安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉2018年5月因涉嫌經濟犯罪被判處18年有期徒刑並沒收財產人民幣105億元（約新台幣462億元），在此之前的同年2月，前中國保監會已經公告接管安邦集團，理由是安邦集團存在違反「保險法」規定的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力。

經過2年接管後，前銀保監會宣布，從安邦集團拆分新設的大家保險集團有限責任公司繼續經營。

此外，海航集團因為過度擴張，於2017年底陷入資金緊縮危機。海南省2020年2月組織海航集團聯合工作組入駐海航集團，調查海航的債務情況。有分析指出，政府派出的工作組對海航採取的是「強管控」，即公司資產、處理債務的決策都由政府工作組全面接管。

2021年12月3日，恒大公告稱，不確定是否有充足資金償還一筆2.6億美元的私募債。廣東省政府隨即宣布應恒大請求派工作組進駐，維護正常經營。

當時「財經」雜誌分析指出，這次工作組進駐恒大並非強度管控，而是讓公司管理層正常運作，工作組則擔任協調和監督角色。不過，在許家印等人被採取強制措施後，中國政府有可能進一步插手恒大的經營。