台灣桌球好手江宏傑先前遠赴日本開記者會，控訴前妻福原愛不遵守法院判決，不過福原愛則是發聲明反擊，並且提出抗告，雖然這起跨國官司尚未落幕，不過他近來趁著中秋佳節與親友露營，似乎想拋開是非紛擾，還曬出拋下偶像包袱跳鋼管舞的照片，立刻引起網友熱議。

江宏傑趁著中秋連假與親友到山上露營，他先是祝賀所有人佳節愉快，接著曬出風光明媚的絕佳景色與網友分享，還大展廚藝煮火鍋給眾人品嘗，相當享受難得愜意的休假時光，不過最讓人詫異竟是曬出自己在帳棚內跳鋼管舞的照片，還對著鏡頭做出搞怪表情，罕見拋下偶像包袱搞笑，讓人見識到他私下活潑的另一面，此舉也吸引大批網友留言：「這管使用方法錯誤喔」、「帥氣的爸爸盡了最大的努力」。

江宏傑拋下偶像包袱，曬出在帳棚內跳鋼管舞的照片 。（圖／江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

江宏傑卸下運動員身分後，轉往演藝圈發展後，不斷接到節目邀約及商品代言，人氣可以說是居高不下，而他日前發文罕見吐露心聲，指出踏入演藝圈後，雖然遇到很多新鮮有趣的事情，讓生活過得相當充實，但還是很想念當球員時，專注練球的日子，畢竟當時生活簡單，也能花時間好好精進自己。