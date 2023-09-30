解放軍近期加大機艦擾台的次數，也接連展開軍事演訓，國防部長邱國正日前指出，最近情況確實滿「異常」。對此，中國大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校28日受訪時回應，此為常態化組織演練。我退役陸軍少將栗正傑昨（29）日在節目分析，中方此舉恐是在使用「兩手策略」。

近日有記者詢問，解放軍近期在台海周邊海空域大規模演訓，台灣統計，大陸艦機刷新了紀錄的情況。對此，吳謙稱，解放軍近期在台灣周邊空域組織聯合實兵演練是年度計畫的正常安排，旨在檢驗部隊的聯合訓練成果，提高多軍兵種聯合作戰能力，解放軍將常態化組織此類演練，強化軍事鬥爭一線戰兵，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對於吳謙上述說法，栗正傑在中天節目《頭條開講》中談到，東方的傳統軍事思想是以德服人，以孫子兵法為例，征服一個地方，若不能好好治理是大凶的，因為這樣反而會陷入兵凶戰危的境地。

栗正傑進一步指出，從現在局勢可以看出，中國大陸在國防上一定是兩手策略，一是希望能有可用的台灣，如果將台灣打到國破人亡，以後治理很麻煩；然而在軍事上，陸方還是要保有震懾的實力、強大的戰力，要能保證在武力上能戰勝。栗強調，中國大陸的實際態度就是，「我雖然有這種武力，但我不想用到這種武力，吳謙講的話應該就是這樣子」。