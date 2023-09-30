國民黨總統參選人侯友宜今天在台南成立全台第一個總統、立委聯合競選總部，他接受聯訪時被問到稍早於臉書批賴清德護理師政策，他忍不住搖頭說，賴從過去勞基法到如今醫護人員處理，都是所謂「功德說」，喊話賴不要老是「做功德」，而是要做公平的台灣。

侯友宜表示，賴清德是醫師，怎麼完全漠視護理人員應該如何一視同仁看待？何況在所有OECD健保投資金額，我們比日韓的標準還低，所以，他提出醫療保健預算支出達到GDP8％，就是要做好醫療健保。他說，賴從過去的勞基法到如今醫護人員相關政策處理上，都是所謂的功德說，要賴清德不要老是做功德，而是要做公平的台灣，才是對的。

被問到全台醫師荒，侯友宜也狠批，「民進黨政府什麼都荒啦」，蛋荒啦、醫師荒啦、護理人員荒啦、人民心慌慌，民進黨不從制度面看事情，什麼都慌慌張張，做得零零落落，問題來了也不解決。

針對消防人員代表到政院抗議政府打假球，他說，第一線消防人員顧人民生命財產拚生拚死，要傾聽第一線消防人員聲音，還要解決問題，政府傾聽了沒有？要從制度面包括功能組織、編制人員、配備、退休金及撫恤等，完整立法保障，這才是政府要做的，而不是灑點小錢解決問題，完全沒有尊重該解決的問題，完全不尊重他們的聲音。

侯友宜也提到，他常和縣市首長見面交流，最主要交流目的就是地方執政的政府碰到很多挑戰，不管是建設、經費及相關行政流程上，擔憂中央不支持，希望他當選後，中央要傾聽地方聲音，幫助地方解決人民痛苦，他也承諾會列為政見，解決地方困境。