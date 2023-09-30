華為現行採輪值董事長制度。創辦人任正非之女孟晚舟今（30）日結束輪值期，胡厚崑將於10月1日起接棒華為輪值董座，到2024年3月31日，為期6個月。

綜合陸媒報導，胡厚崑現任華為公司副董事長、輪值董事長、公司常務董事會成員、全球網路安全與用戶隱私保護委員會主席。擁有超過30年的ICT產業經驗，在華為策略方向制定及全球市場拓展中扮演重要角色。

1990年，胡厚崑加入華為，歷任公司中國市場部總裁、拉丁美洲地區部總裁、全球銷售部總裁、美國華為董事長、銷售與服務總裁、策略與Marketing總裁等職務。

報導指出，華為為避免關鍵決策都交於單一個人，在2011年推出輪值CEO制度。輪值CEO在期間內將是華為經營管理以及危機管理的最高負責人，主持公司董事會及董事會常務委員會。

據華為於2022年4月1日公布的董事會變動情況，目前共有徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位輪值董事長。