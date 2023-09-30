為實現友善的動物環境，讓毛孩們能夠得到妥善的照顧和保護，新竹縣動物保護防疫所向農業部申請專線經費，今年度啟用全新的動物保護1959專線，提供民眾24小時的動保服務，從今年3月開始至8月期間，已接到1383通電話諮詢，平均每月約有230通諮詢電話，充分反映民眾對動物保護的關心和需求。

1959專線服務的目標是為民眾提供各種與動物保護相關諮詢和協助，服務範圍包括動保法、動物絕育、動保法違法案件、動物捕捉、狂犬病疫苗、寵物業及動物救援案件等。動保所長彭正宇說，今年截至目前已成功救援207隻犬貓，將牠們從困境中解救出來，並提供適當的照顧和庇護。

動物救援人員分享，某次接獲民眾通報住家牆面有貓叫聲，到場時確認小貓位置，小心翼翼使用切割機具，將牆面夾層鋸開，順利救出小貓。貓咪隨後在動保所細心照料下，被民眾認養，找到溫暖的家。今年4月也與國道警察合力救援受困在國道上的黑犬，當時狗狗受到驚嚇，慌張地在國道上奔跑，經過車輛管制與現場人員努力，終於順利救出狗狗，驚險情境令救援人員印象深刻。

彭正宇提到，專線上線後，絕育相關諮詢次數也明顯增加，顯示絕育觀念的提升，專線提供絕育相關建議和資訊，期盼協助縣民更加了解絕育重要性及絕育手術知識，不僅有助於控制流浪動物的數量，還可以提高毛小孩生活質量，減少動物不必要的繁殖和流浪問題。