高雄丁姓男子酒醉時拿起手機亂傳「我是真的愛妳一輩子」訊息給28年專科老同學陳姓女子，陳女回「愛你」貼圖被老公李姓男子看到，再抓包手機內還有貼近嘟嘴的合照，氣得離婚還提告求償60萬元。高雄地院認為，陳女回應只是打發丁男，俏皮合照僅能代表嬉鬧，難以認定行為逾越正常男女交往分際，最後駁回李男之訴，可上訴。

李男和陳女2018年結婚，今年1月李男無意見看到陳女手機裡，丁男傳「我是真的愛妳一輩子，什麼角色我都好」，陳女回「你醉了」，丁男不死心又傳「沒醉，真的。我才不在乎妳的感覺，我只在乎我自己的想法。我很刻意我隱藏我對妳的感覺了，我是真的喜歡妳」。

陳女最後發出一張「愛心」的貼圖，還說「好吧。你沒醉，很清醒」，丁男只回「哈哈哈哈」貼圖，陳女再補上一個「愛你」的貼圖，最後不予回應。

李男發現，陳女還會嘟嘴和丁男自拍親暱合照，丁男還會在同學會返家後，傳訊體貼問陳女「妳到家沒？」，陳女只回「到家」便無後續。

李男醋意大發，認為陳女和丁男暗通款取，兩人大吵一架，今年3月簽字離婚，李男另向丁男提告求償60萬元。

丁男辯稱說當時自己喝醉了，誤傳訊息給陳女，酒醒後有向陳女道歉，與陳女之間只是一般朋友關係。陳女也證稱，同學會現場還有其他同學在，不可能做出逾舉行為。丁男酒醉亂傳訊息給她，她只是敷衍回應。

法官認為，陳女和丁男2人互傳訊息後，後續並無再有進一步接觸和對話，俏皮的照片只能代表感情較好、愛嬉鬧，無法認定丁男逾越正常男女交往分際，最後駁回李男之訴，可上訴。