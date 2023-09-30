匯創公司剛立不久，即得標竹市社宅包租代管業務，先有公司登記地址引風波，後再被指評選過程不公，今天又被傳股東似跟黃珊珊有關係？新竹市長高虹安今天再親上火線駁斥全是穿鑿附會的錯誤訊息，她根本不這認識這家公司，更不知對方跟黃珊珊是有什麼樣的關係。

高虹安表示，有關新竹市義警大隊長的妻子公司所登記的地址與竹市社宅包租代管的得標公司同地址，其實幾天前就已澄清過，名嘴、媒體有些穿鑿附會的都是錯誤的訊息，這已澄清了3天，不懂為什麼3天後還在問同1個問題。

她說，再次強調，這家包租代管得標公司，跟義警大隊長太太的公司，完全沒有任何關係，他們只是在同1個商務中心作營業登記，光那個地址的營登公司就有10幾家。

其實，不論是議員、名嘴還是媒體，要查證這項訊息其實都不難，而義警大隊長妻子的這家公司這幾天也不勝其擾，她們也發出聲明要保留法律追訴權，而且她們也表示，這輩子根本沒有做過包租代管的業務。

外界為了要去把高虹安冠上1個莫須有的貪汙罪名，然後去把高虹安身邊的所有人搞的好像都是貪汙犯，這真的不是很好的事情，請大家都不要一直圍繞在這個問題上。

而針對外傳包租代管的匯創公司剛成立就得標，投標評分疑有不公情事，高虹安則表示，事情傳出後，她已向承辦業務的都發處訊問了解，匯創的成立年限或提報的內容，要進到包租代管的評選作業，要符合基本的評選資格，而這個評選資格是經濟部登記要認定該公司是可以做此業務的廠商，所以對都發處同仁來說，他們都是基層公務員、皆依法行政，只要是合法符合資格，經濟部認可是承接包租代管的廠商，就會依法讓該廠商進入到評選的階段。

那至於評選的階段，府內、外委員會組成評選會議，當中也都是依照採購法規定來評選，縱然說今天有位委員，他可能對於某間廠商分數是相對比較高的，但是依照採購法，也是在會議上面會請這位委員來說明，他之所以給予這樣分數的1個理由，並經由委員會共同簽名來決定，所以在基層的公務同仁來說，絕對都是合法合規。

至於說這個案子後面落選的第4家廠商，據了解，他們已經有向工程會提出申訴疑義，所以工程會果一旦接受了受理也會調查，新竹市政府絕對都是全力配合調查，因為市府與這家公司一點完全關係也沒有，所以大家大可放心，絕對沒有任何貪汙圖利之事。

高虹安表示，如果今天的工程會來調查，相信評選委員們也會向工程會說明他們在評選上的依據是什麼，評選委員有府外專業委員，也包含府內委員兩位，這部分的話都是經得起考驗，工程會之後要調查，市都全力配合。

此外，民進黨市議員楊玲宜再指匯創公司大股東聽說跟黃珊珊有關係，是否與民眾黨有關係？高虹安則是表示，根本不清楚這家公司跟黃珊珊是有什麼樣的關係。

她要再次重申，今天要來投標的廠商，市府不會去徹查背後的董事是誰、獨董是誰，所有公務員絕對依法行政，今天如果是因為他有什麼樣的關係，還是說他今天成立的時間多寡而去把它排除，我想這對於公務員來說，才是沒有依法行政的精神。

如果硬要去扯說這家公司跟誰有關係，她可以先跟大家保證，她完全不認識這家公司的負責人，也不知道他跟黃珊珊有什麼樣的關係，但是市府公務員都是依法行政，所有投標程序、廠商的資格都是公務員依照採購法，依照這個包租代管的標案，用評選資格來收案，如果今天有廠商進來，市府硬要去卡他，這才是個違法的行為。