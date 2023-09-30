詹詠然／詹皓晴30日在杭州亞運網球女雙金牌戰以6比4、6比3力退同胞組合李亞軒／梁恩碩，除了拿下姊妹搭檔亞運首金，也是詹詠然繼續刷新紀錄的亞運生涯第5金，但對詹詠然來說，這一金意義更加重大，至於名古屋亞運是否續戰？她笑回，「3年後我都37歲了，你們別強迫我！」

詹家姊妹也完成了亞運大滿貫，因為她們先在仁川亞運拿下女雙銅牌，接著雅加達亞運拿到女雙銀牌，這次杭州亞運順利奪金，詹皓晴說：「今天這一金當然意義重大，上屆我們只差兩分就可奪金，當時很難過且可惜，幸好我們今天做到了，也達成外界期待。」

詹詠然目前亞運生涯累積5金、3銀、1銅的傲人戰績，刷新中華代表團個人最多金紀錄，「儘管我在賽前沒想太多，但好不容易奪金之後，整個人就像卸下重擔，這是我在亞運的第5金，意義格外不同，在我的亞運生涯當中用這個當句點也不錯。」

但這是否詹詠然亞運最後一舞？詹詠然當然沒有把話說死，除了強調自己3年後都滿37歲了，希望大家別刻意強迫她出戰名古屋亞運，她更說：「現在就是身體與心理想先休息，接下來的事情就再說，我們下午還要幫梁恩碩與黃琮豪的混雙金牌戰加油！」

中華奧會主席林鴻道、體育署長鄭世忠也趕來現場替中華隊金包銀比賽加油，更在賽後馬上頒發獎勵金紅包給拿下中華隊在杭州亞運第7金的詹家姊妹。