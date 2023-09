女星賴佩霞宣布參選後風波不斷,她的明星女兒謝沛恩給媽媽滿滿的支持與愛,今她帶著妹妹和朋友一起到連署站連署,在IG曬出照片力挺媽媽到底,並寫下「We came to support you today Mommy .You got us signing our first petition.We are so proud of you we love you so much!!! 今天來連署站支持媽媽~ 人生第一次連署,身體力行的去參與,覺得有成就感。」

事實上賴佩霞決定參選前都未向女兒謝沛恩或媳婦隋棠透露,宣布參選當天還說女兒和媳婦應該驚訝到「下巴掉下來」。謝沛恩的經紀人也說她是看新聞才知道消息,還在了解當中,之後就無任何對外感想。上週謝沛恩第一次表態力挺媽媽,在臉書放上媽媽受訪的影片連結,寫下「so proud of you.」還標誌訪問時間的起始點,邀請粉絲一請理解媽媽談論參選心情;而賴佩霞媳婦隋棠至今沒有發表任何看法。

和謝沛恩一起去連署的男性友人也受到關注,經紀人回應:「他們是像家人一樣的朋友,家人都很熟,今天跟她一起去參與連署,做個紀錄分享。」