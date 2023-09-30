美軍最高階官員密利（Mark Milley）今天卸下參謀首長聯席會議主席一職，在離別感言中抨擊前上司川普，說沒有任何軍人會宣誓效忠一個「想成為獨裁者」的人。

法新社報導，密利任職參聯會主席最後一天出現這番意有所指的斥責，令人震驚，也說明自川普時代以來，美軍是如何被拖入日益動盪的政治舞台。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和總統拜登都出席這場在維吉尼亞州阿靈頓邁爾-韓德森聯合基地（Joint Base Myer-Henderson Hall）精心安排的卸任儀式。密利在演說中沒有指名道姓，但川普無疑是他譏諷的對象。

密利在談到美軍時說：「我們不會宣誓效忠國王、王后、暴君或獨裁者。我們不會宣誓效忠一個想成為獨裁者的人。」

空軍上將布朗（Charles "CQ" Brown）將接替密利出任參聯會主席，成為繼鮑爾（Colin Powell）後，第2位擔任美國最高軍職的非裔將領。

胸膛厚實的密利是陸軍老將，服役40年期間曾參與無數海外部署行動並擔任高階指揮官。他在2019年獲川普任命為參聯會主席，達到軍職生涯最高峰，但也面臨最高風險的挑戰。

在4年任期內，包括在拜登2021年執政後繼續任職期間，密利完成美軍撤離阿富汗、特種部隊在敘利亞的行動，以及協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

密利上月告訴法新社作為參聯會主席，「面臨的是一場又一場的危機」。

然而在密利任職期間，軍方也被捲入異常多的政治化爭議。

拜登政府力推各項改革，包括將以南北戰爭時期南方邦聯領袖命名的基地改名，屢遭共和黨要員痛批軍中所謂「覺醒」的左派政策。

但這都比不上密利在2020年總統大選前後發現自身處於危險局勢，當時川普拒絕接受敗選結果，讓美國陷入一場前所未有的政治惡夢。

根據知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的「危險」（Peril，暫譯）一書，在川普支持者2021年1月6日衝進國會大廈的緊張局勢最嚴重之際，密利曾秘密致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向北京保證美國仍維持「穩定」，無意攻擊中國。

消息一出讓川普暴跳如雷且難以釋懷。川普本月還在他的社群媒體網站上寫道，密利這種行為「要是放在過去，懲罰就是死刑」。

密利告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），川普幾乎毫不掩飾地威脅人，促使他得採取「適當措施」來保護自己的安全、應對川普支持者的可能威脅。共和黨籍亞利桑那州聯邦眾議員戈薩（Paul Gosar）就曾告訴支持者，應吊死密利。