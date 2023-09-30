中秋烤肉除了各種肉品外，海鮮也是必備食材之一。然而，這些水產品很容易成為病原菌覬覦的目標，該如何判斷烤熟了沒？對此，農委會漁業署就針對魚肉、蝦子、文蛤、牡蠣及頭足類等海鮮食材，逐一說明如何判斷烤熟沒的技巧，像是文蛤除了等開殼外，還要確認肉質是否呈奶油色，才能安心食用。

漁業署在其臉書粉專發文表示，中秋烤肉食用水產品，要如何知道到底熟了沒？並推薦以下技巧，以供參考：

1、魚肉：當魚肉呈現乳白不透明狀態，且容易可以用叉子剝開，或是可用筷子輕易戳進魚肉最厚處，就代表成功變熟。

2、蝦子：當蝦子全身變紅，且呈現C型捲曲狀態，即可美味開動。

3、文蛤：除了務必要等文蛤的殼開，還要確認肉質呈現奶油色，就能美味上桌。

4、牡蠣：牡蠣的唇鬚受熱後會內捲，且其肉質顏色變成乳白色、型態呈固狀，就可以食用。

5、頭足類（魷魚、章魚等）：頭足類海鮮要烤到捲曲狀，且肉質呈現白色、Q彈狀態，就能大快朵頤。

漁業署建議，可事先將海鮮燙過，確保烤肉時不會烤的外焦內生，以提高食用安全性。

衛福部表示，生鮮海產及魚貝類易受生長環境中的腸炎弧菌或諾羅病毒污染。腸炎弧菌是一種生長在海水中的細菌，在適宜的生長環境下（30～37℃）繁殖速度很快，可在12～18分鐘內繁殖1倍，目前腸炎弧菌造成的食品中毒發生率在台灣排名第一。諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，傳染力及散播力非常快速廣泛，病毒顆粒非常少量即可致病。腸炎弧菌或諾羅病毒造成食品中毒的主要症狀有噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉及頭痛等。