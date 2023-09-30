俄羅斯政府官網今天發布的文件顯示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已簽署一份啟動秋季例行徵兵的政令，徵召多達13萬名俄國男性公民依法服役。

路透社報導，所有俄羅斯男子都被要求在18歲到27歲間服完1年兵役，或是在接受高等教育時接受相對應的軍事訓練。

在蒲亭簽署秋季徵兵令的同時，俄羅斯的武裝部隊繼續在烏克蘭執行他們的「特殊軍事行動」，這場軍事行動如今已進入第20個月。

蒲亭今年3月曾簽署春季徵兵令，徵召14萬7000名公民服法定兵役。他這個月說，他正在為在烏克蘭的長期戰爭做好準備。

俄羅斯國會下議院今年7月通過兵役制度修正案，將男性接受徵召入伍的年齡上限從27歲提高到30歲，預計2024年1月1日實施。

俄羅斯去年宣布了一項計畫，預計將職業及徵召入伍的戰鬥人員數量擴增超過30%至150萬人，但由於俄軍在烏克蘭戰場死傷人數不明且慘重，讓達成這項野心勃勃的任務變得更加困難。