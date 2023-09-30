今（30）日是中秋連假第2日，國3北向52.6公里處凌晨發生7輛小客貨車追撞事故，造成1死3傷。今日截至上午11時，國道全線交通量是28.3百萬車公里，預估今日交通量108百萬車公里。

高公局表示，凌晨3時02分於國3北向52.6公里處發生7輛小客貨車追撞事故，1人死亡3人受傷，並占用內線及中線車道，於5時12分排除，造成後方車流回堵1公里；10時23分於國1北向92.8公里處發生2輛小客貨車追撞事故，占用內線車道，於10時32分排除，造成後方車流回堵2公里；11時08分於國1南向198.7公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中外線車道，於11時15分排除，造成後方車流回堵2公里。

預判今日下午重點壅塞12路段是國1南向楊梅-新竹、北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。