新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松今天清晨在南寮17公里海岸線登場，近6000位大小朋友同場出發。（陳育賢攝）

新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松今天清晨在南寮17公里海岸線登場，近6000位大小朋友同場出發，沿途除了健身更一覽無敵海景，除了延續協會「賽道關懷」宗旨，繼續鼓勵跑者踴躍捐晶片做愛心，照顧漸凍人協會外，更結合了快樂行的運動本質及足健康的概念。

新竹「戀戀海岸線」是由創立於新竹市的中華民國陸上運動競技協會所辦理，其是結合有志、有興趣挑戰體能之士，提倡國人陸上運動競技水準，培養優秀人才及推廣而成立，而路跑賽事本身並以「賽道關懷」為宗旨，並鼓勵跑者踴躍捐晶片做愛心，照顧弱勢團體（漸凍人協會），每場賽事均有將近有40％跑者捐出手中的晶片，或者直接匯款支持。

今天的路跑分成4大組別，包括全馬組（42.195K）、半馬組（21K）、挑戰組（12K）、樂活組（5.5K），非常適合親子一起同遊，而全場則是吸引全國近6000位跑者用雙腳，親身體驗截然不同的新竹海岸跑旅。

今天清晨5時30分，6000跑者從南寮漁港風的活動公園出發，途經17公里海岸線各著名景點，幸福沙灣、港南運河公園、金城湖賞鳥區、彩虹大、小橋、彩虹步道、風情海岸、香山溼地生態公園、藍天、白雲橋、南港賞鳥區、17公里南港站、綠光海風自行車道、沿著海岸線讓跑者遠離塵囂，享受海風輕拂，逍遙漫遊，飽覽全國最美麗的無敵海景風光。

來自桃竹苗地區各社團超過500位志工們，在賽道沿途設置的豐富補給及降溫站，為所有跑友做最貼心的補給服務，大會並完整設置醫、救護、機巡及裁判人員做不定時巡邏，全程守護每位跑友舒適安全的跑步。

此外，主辦單位也特別於會場租用25噸水車，臨時配置8座堪稱5星級的盥洗沐浴帳篷，施巴公司並提供高級的運動沐浴乳，讓所有參賽者洗淨一身的黏膩汗水。