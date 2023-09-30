儘管李亞軒30日跟梁恩碩在杭州亞運網球女雙金牌戰不敵詹家姊妹，最後拿到銀牌，李亞軒賽後頻頻落淚，但她強調，「這是感到可惜的淚水，因為我們賽前做了很多戰術與計畫，卻還是贏不了，我當然很不甘心，但起碼我拿到等了9年的亞運獎牌，下次再來！」

李亞軒前兩次亞運都差點成為中華隊國手，卻始終差了那麼一點，直到今年才靠一次日本岐阜公開賽表現獲選，讓她格外想在杭州亞運奪牌，「這面獎牌確實驚喜，因為我們原本設定4強，畢竟我們排名不在百名內，也很少有機會能跟百名內好手對抗。」

沒想到李亞軒與梁恩碩的女雙搭檔，意外從首輪闖進金牌戰，最後拿下銀牌，李亞軒說：「雖然我們輸給了詹家姊妹，卻從比賽當中看出我們所缺少的東西，儘管我們很想贏球，可是詹家姊妹確實打得很好，我們無計可施。」

在新冠疫情過後，李亞軒在網壇上感覺相當沉寂，直到這面亞運銀牌到手，才讓外界重新注意到她，「我想每場勝利對我來說都是正面鼓勵，感覺自己只要贏了，就有更多發揮空間，也會更用力、更努力繼續打球。」