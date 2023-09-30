詐騙集團讓人深惡痛絕，銀行行員機警提高警覺，成功攔阻許多詐騙案，縣長徐榛蔚在9月份治安會報中，表揚台北富邦商業銀行花蓮分行、花蓮第一信用合作社慶豐分社及花蓮第二信用合作社中正分社等5名行員，此外，截至今年8月統計，花蓮警方已攔阻超過9500萬元詐騙匯款，提醒民眾多加注意，只要對方要求須前往ATM進行各項操作、或匯款，都要馬上警覺避免受騙。

徐榛蔚說，以台北富邦花蓮分行成功攔阻詐騙為例，古姓民眾於瀏覽網頁時看見投資股票訊息，詐騙集團引誘加入LINE聯繫，並以購買未上市股票能獲取高額報酬等名義，誘騙投資理財，古民聽取歹徒指示，至該分社臨櫃欲匯款80萬元，幸機警行員察覺有異，通報轄區警方到場，這就是一起常見「假投資」詐騙手法後。

徐榛蔚感謝行庫在民眾提匯款時多分警覺，發現異常，主動關心詢問，就能降低詐騙事件的發生。

她說，現今詐騙案件已經不是1人或2、3人的合夥犯罪，而是已衍生分工細密的集團性犯罪，詐騙手法也是不斷的翻新，千變萬化，被害人往往會被騙到一無所有，或者是被騙得傾家蕩產，甚至還有可能在詐騙集團的誘導下，不知不覺間，也變成詐騙他人的共犯。

花蓮警方統計，今年截至8月底已攔阻超過9500萬元詐騙匯款。花蓮縣警局說，最近包括少年警察隊、鳳林警分局與藝人潘逸安父女檔、劉至翰、王瞳等人合作拍反詐影片，藝人人氣加持吸引網友點閱，期盼增進民眾對詐騙的認知及警覺心，看緊自己荷包。警方提醒民眾務必小心求證，如有問題隨時打165防詐騙專線，不要輕易把辛苦錢匯款出去。