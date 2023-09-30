一名網友日前在臉書社團分享絕美蛇照，一隻Tiffany藍「海島青竹絲」攀附在樹上，並發文寫下「原生的Tiffany藍讓我目眩神迷」。照片曝光立刻引起社員暴動，大家留言驚呼「美翻了」、「修仙路上墜落凡間的美蛇精！」

網友靖諺表示，2017年參加印尼的科莫多生態團，很幸運當天晚上遇到的第一條蛇就是「海島青竹絲」，他說當下看到的比照片更寶藍、更漂亮，並表示海島青竹絲顏色與台灣的赤尾青竹絲實在相差太大，只能拍照紀錄下牠的美。

靖諺興奮說，「這條蛇實在太美了，跟海一樣帶著湛藍，一定要好好拍起來回去與大家分享。」他也表示，「蛇並不是像我們所妖名化的那樣，牠們其實更害怕人類。」

許多網友看了照片驚呼「美翻」、「特別版啊」、「竟然是Tiffany藍」、「修仙路上墜落凡間的美蛇精」、「哇，我又愛上了！」

根據「蘭陽綠野工作坊」表示，海島青竹絲正常顏色為綠色，藍色或黃色的個體皆為變異，藍色的海島青竹絲是遺傳缺陷，缺乏黃色素導致。

靖諺直呼「海島青竹絲」太美，興奮拍下照片分享。（網友靖諺提供）