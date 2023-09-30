60歲劉姓男子駕駛TOYOTA銀色轎車與46歲吳姓男子駕駛的計程車於28日深夜行經豐原區仁洲街與豐北街口相撞，幸無人員受傷。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

60歲劉姓男子駕駛TOYOTA銀色轎車與46歲吳姓男子駕駛的計程車相撞，造成計程車左側板金、輪胎和車門都被撞凹。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市豐原區28日深夜發生1起車輛相撞事故，路口便利商店也遭殃！1台TOYOTA銀色轎車與計程車在仁洲街與豐北街口發生碰撞，雙雙撞往路口便利商店，造成超商大門損毀，幸無人員受傷；警方初步研判是銀色轎車未依規定讓車，計程車未依規定減速釀禍，雙方皆無酒駕。

台中轎車與「小黃」深夜相撞車頭撞爛 下秒便利超商也遭殃

台中市警察局豐原分局於28日23時29分獲報，在豐原區仁洲街與豐北街口發生交通事故案。經警方初步查處，60歲劉姓男子駕駛著銀色TOYOTA轎車沿仁洲街往豐原大道方向行駛，而46歲吳姓男子駕駛著計程車沿豐北街往五權路方向行駛，雙方行至仁洲街與豐北街口時發生碰撞。

由於撞擊力道不小，銀色TOYOTA轎車與計程車雙雙被推撞致路口1處便利商店，進一步致銀色轎車撞毀便利商店自動門，門口玻璃碎裂一片，門框也被撞到翻起，TOYOTA轎車的車頭更是毀損嚴重，引擎蓋掀起、前保險桿也被裝歪，部分零件顯露在外，計程車則是左側板金、輪胎和車門都被撞凹，幸雙方駕駛皆無受傷。

豐原警分局交通分隊分隊長蕭宇傑表示，警方依規定施以酒精濃度測試，雙方皆無飲酒情形；本案肇因初步研判為自小客車未依規定讓車，營小客車未依規定減速。警方呼籲，用路人使用道路應遵守相關「路權」規定，行經路口減速慢行，以避免發生意外事故。

至於車輛是否有超速？警方表示，需要機器進行測量才能得知，詳情尚待進一步調查；而無辜遭殃的超商如何賠償？則由2位駕駛和業者三方後續自行協調，警方沒有介入。