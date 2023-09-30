坐落在台北市士林區克強公園的「克強公園游泳池」，在1971年興建完成後啟用，雖曾在2005年改建，但由於後續規畫改建為北市首座全民運動館，因此在2022年配合工程暫停營運，預計在2026年完工；不過28日在都審會審議時，因建築外觀設計、室內外游泳池以及其他附屬設施的配置等有疑慮，因此未通過審議，待修正後再展開審議。

克強公園游泳池在「2018年度士林區參與式預算」提案，通過「克強公園游泳池變身複合式運動中心」，選擇於克強公園游泳池舊址原地改建，後接受教育部體育署前瞻計畫補助案件，由台北市體育局辦理「克強公園游泳池改建全民運動館統包工程」，預計改建為地上4層及地下2層的體育館。

北市體育局指出，建物設計內容含戶外50公尺游泳池、室內25公尺游泳池、水健身房及綜合體育場等設施，另配合台北市特色場館分布計畫，特別規畫兒童體適能中心及兒童游泳池，打造北市特色運動及全民運動場館，預計2026年完工，所需經費約10.5億元，由體育署補助1.8億元，北市府自籌8.6億元。

不過在28日都審會審議時，有都審委員認為，應該時要以公園的整體性為主，建築物的設計應更貼符公園的景觀，目前看來全民運動館的設計將公園一分為三，應該是公園內的全民運動館，而非公園與全民運動館。

最後擔北市都發局長王玉芬裁示，除了室內外游泳池需再調整外，建築物設計與公園的關係、內部設施的使用順暢度都需要再做調整，待修正後再排進議程審議。

台北市都發局正工程司孟明蓁指出，主要因為全民運動館的改建工地是公園用地，且位在克強公園的中央地帶，但設計出來的外觀卻彷彿將公園切開，「公園是公園、運動館是運動館」，因此都審委員在全民運動館與公園的整體性做了較多討論，希望建築的外觀可以與公園與磺溪相呼應，後續待修正報告書送達後30天內，再提會審查。