一名陸軍602旅一等士官長，私下偷吃屬下一名上士在同單位服役的妻子，並導致女方懷孕，該位上士氣得怒告求償130萬元；法院查出，士官長曾承諾替女方付人工墮胎費、還說會負責任、不會丟下她不管，可見兩人均承認發生關係，判士官長要賠償下屬30萬元，可上訴。

根據判決書，女士官的丈夫向法院控告，在602旅擔任士官的妻子，與士官長有婚外情，雙方多次出遊，並發生性關係，妻子還因此懷孕，而與士官長私下進行人工流產。甚至公然於住家附近之路邊擁吻、愛撫，甚至在他出聲喝斥之後，更表現出若無其事自然神態，讓他飽受痛苦而與妻子離婚。因此求償130萬元。

但士官長辯稱，他因為與女方住在同一處官舍，又身為官舍之福利委員，對於官舍居民之生活本會一律關心、協助、扶持，他自己為單親父親，因此與異性同袍很有話聊，除子女教養話題，亦會針對異性友人感情上之煩惱給予建議。

女方常因丈夫外遇問題而與原告發生口角，才以福利委員關懷居民之心意，安慰關心女方。事後，林女方與丈夫離婚，卻發現不慎懷孕，不願將胎兒生下來，亦不願讓丈夫知悉懷孕，才找他討論墮胎事宜，尋求意見及幫助。

但法官檢視兩人對話後認定，如果不是兩人發生性關係導致女士官懷孕，士官長與女方為何要互相表示對於此事均有責任，士官長又為何會稱壓力大、不會丟下女方，且願意承擔墮胎費用、並協助女方進行身體後續調養。可以判定士官長導致女方懷孕。因此判士官長須賠償30萬元。